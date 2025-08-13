Conte sugli addii di mercato: “Chi è partito ha scelto di farlo. Io non tratterrò più nessuno!”

Nel corso della conferenza stampa di fine ritiro andata in scena questa mattina a Castel di Sangro, Antonio Conte si è soffermato anche sui diversi addii maturati in sede di mercato. Ecco uno stralcio del suo intervento.

“Ringrazio tutti i ragazzi che hanno contribuito alla vittoria dello scudetto, chi è andato via è perché per un motivo o l’altro hanno scelto di andar via. Dopo il primo anno io non tratterrò nessuno, chiaramente trovando la quadra economica con il club…Giustamente ognuno deve scegliere la propria strada”.