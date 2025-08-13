CalcioMercatoNapoli

Conte scommette sui talenti azzurri: futuro in mano ad Ambrosino e Vergara

Ecco le parole dell’allenatore azzurro sui due talentini del Napoli

By Sara Di Fenza
Antonio Conte punta anche sui giovani: Ambrosino e Vergara al centro di un percorso di crescita graduale, tra pazienza, lavoro mirato e fiducia per il futuro azzurro.

Ecco a proposito di questo, le parole dell’allenatore azzurro durante la conferenza stampa odierna:

«La gestione di questi due ritiri è stata fatta in maniera ottimale. Oggi abbiamo organizzato un allenamento congiunto con il Giugliano, l’obiettivo è avere tutti al massimo. Bisogna avere pazienza, andare cauti. Abbiamo preso dei calciatori che fanno parte del nostro modus operandi. Lucca ha potenzialità importanti, ma è da strutturare e crescere. Quello che stiamo facendo noi non lo sta facendo nessuno, abbiamo cambiato tanto nel giro di un anno. Abbiamo fatto qualcosa di straordinario, il percorso è appena iniziato. Non facciamoci trarre in inganno. Vergara è un ragazzo che ha delle qualità, ha una struttura fisica che può reggere. La mia volontà è di tenerlo. Ambrosino è arrivato più tardi, bisogna capire quale sia la cosa migliore per lui».

