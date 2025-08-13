Conte: “La mia volontà è che Vergara rimanga”

Antonio Conte in conferenza stampa ha parlato del giovane centrocampista azzurro Vergara e sul fatto che il tecnico voglia la sua permanenza: ““Vergara? E’ un ragazzo che ha delle qualità, ha una struttura fisica che può reggere, la mia volontà è che rimanga e che continui a lavorare con noi. L’anno scorso ha fatto uno step importante e sono certo che ci può dare mano. Ambrosino? Ragazzo di buone prospettive, bisogna capire quale sia la soluzione migliore per lui, farlo giocare in prestito o crescere con umiltà alle spalle di Lukaku e Lucca”.

