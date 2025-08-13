NewsCalcioRassegna Stampa

“CdS Campania” – “GUTI ALLA META”. Scambio documenti tra il Napoli ed il Girona

By Giuseppe Sacco
Risolti   gli aspetti tecnici che hanno rallentato la chiusura dell’operazione:  l’esterno   del Girona

Via libera per il difensore spagnolo

 

S i sblocca l’arrivo di Miguel Gutierrez. L’acquisto dell’esterno sinistro dal Girona, definito nei contorni già la scorsa settimana sulla base di 18 milioni più uno di bonus, è ormai pronto per essere completato anche nei dettagli: ovvero nella definizione degli aspetti tecnici che hanno rallentato l’operazione negli ultimi giorni, bloccando il giocatore spagnolo con la valigia già chiusa e le visite mediche in programmazione per lunedì. Poi sfumate. Fatto sta che ieri la storia s’è ravvivata e ciò significa che presto Gutierrez, 24 anni e in ripresa da un intervento alla caviglia destra, arriverà in Italia e svolgerà tutti i test a Roma. Ma non prima del rientro del gruppo a Castel Volturno: domani calerà il sipario sul ritiro. Parallelamente, però, ci sono altre storie da raccontare. Con una novità: riaccesi i contatti per l’ucraino Giorgi Sudakov dello Shakhtar.  

 

Fonte: CdS

