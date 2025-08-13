Castel di Sangro, ultimo atto: ritornano le “porte chiuse”

Conte riporta gli azzurri nel bunker , perché i due allenamenti allo stadio Patini saranno a porte chiuse.

D’altronde, gli appassionati possono ritenersi soddisfatti: si fa fatica a trovare tra i club europei chi ha fatto assistere a più allenamenti del Napoli, tra Dimaro e l’Abruzzo. Dal 17 luglio , in pratica, ogni giorno almeno un’apparizione per soddisfare l’amore dei propri tifosi. Anche ieri erano quasi settemila. Un record. Il programma degli azzurri prevede, poi, domani alle ore 18, l’amichevole con l’Olympikos, ultimo test ufficiale prima dell’esordio a Reggio Emilia. (Il Mattino)