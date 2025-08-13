Atalanta, addio Gewiss, svelato il nuovo nome dello stadio 

Un nuovo capitolo si apre per lo stadio dell’Atalanta: il nome Gewiss è stato rimosso oggi, lasciando spazio a New Balance. Una nuova partnership strategica sta per aprirsi, ma Gewiss non uscirà del tutto dall’orbita nerazzurra.

Si chiude un’era e si apre un nuovo orizzonte per l’Atalanta e i suoi sostenitori. Oggi, lunedì 11 agosto, si è verificato un momento di svolta per l’impianto di viale Giulio Cesare, con la rimozione delle insegne che per anni hanno identificato lo stadio. Questo cambiamento, avvenuto dopo la scadenza dell’accordo di naming lo scorso 30 giugno, proietta il club verso un futuro ricco di novità e ambizioni.

I dettagli

Dalle facciate dell’impianto sono state rimosse le scritte “Gewiss Stadium”. L’addio segue la naturale conclusione del contratto di denominazione, non rinnovato con l’azienda di Cenate Sotto. Questo passaggio non rappresenta solo una modifica estetica, ma un simbolo della continua evoluzione della società nerazzurra, sempre proiettata verso nuove sfide e opportunità. Il futuro ha già un nome ben definito: l’impianto sarà presto intitolato a New Balance. Il brand statunitense di abbigliamento sportivo, già nuovo sponsor tecnico della Dea, si lega ora in modo ancora più profondo al club. Questa operazione, per la quale la documentazione necessaria è stata già presentata al Comune, mira a rafforzare il legame tra la città di Bergamo e un marchio di risonanza globale, accompagnando la squadra in una stagione che si preannuncia intensa e stimolante.

Gewiss non scomparirà del tutto

Nonostante il cambio di denominazione dello stadio, il rapporto con Gewiss non si interrompe del tutto. Il marchio continuerà a essere presente sulla maglia nerazzurra, posizionato sul retro, nella parte bassa, confermando il suo ruolo di sponsor ufficiale. Questa continuità testimonia la solidità dei legami costruiti nel tempo, pur in un contesto di rinnovamento e nuove alleanze strategiche per il club.