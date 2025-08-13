NewsCalcioMercato

“Adesso Elmas aspetta solo il Napoli”

By Filippo Maria Aiello
0

Il giornalista Alfredo Pedullà ha scritto sul suo sito circa la situazione del mercato del Torino, e in merito a questo ha parlato anche del Napoli, in particolare di Elmas:

Factory della Comunicazione

“Gaetano Oristanio e il Torino: saranno ore importanti, sono previsti nuovi dialoghi per arrivare a una soluzione. Ricordiamo che il club granata è su Oristanio da fine giugno, quando ve ne parlammo per la prima volta senza che ci fossero tracce. I contatti sono stati sempre vivi, c’è stata una fase di stand-by perché i granata ci hanno provato seriamente per Elmas, ma adesso il macedone vuole aspettare la decisione del Napoli. E il Torino ha intenzione di tornare su Oristanio con l’apertura del Venezia che sa di dover trovare una soluzione per un calciatore di uno spessore chiaramente superiore rispetto alla Serie B”.

 

Potrebbe piacerti anche
News

Conte: “La mia volontà è che Vergara rimanga”

News

I precedenti tra Napoli e Olympiakos, le possibili formazioni

News

Le parole di Mirko Valdifiori sul centrocampo azzurro

Calcio

Zinchenko e Chiesa: sono loro i nomi caldi per l’attacco

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.