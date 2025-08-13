“Adesso Elmas aspetta solo il Napoli”

Il giornalista Alfredo Pedullà ha scritto sul suo sito circa la situazione del mercato del Torino, e in merito a questo ha parlato anche del Napoli, in particolare di Elmas:

“Gaetano Oristanio e il Torino: saranno ore importanti, sono previsti nuovi dialoghi per arrivare a una soluzione. Ricordiamo che il club granata è su Oristanio da fine giugno, quando ve ne parlammo per la prima volta senza che ci fossero tracce. I contatti sono stati sempre vivi, c’è stata una fase di stand-by perché i granata ci hanno provato seriamente per Elmas, ma adesso il macedone vuole aspettare la decisione del Napoli. E il Torino ha intenzione di tornare su Oristanio con l’apertura del Venezia che sa di dover trovare una soluzione per un calciatore di uno spessore chiaramente superiore rispetto alla Serie B”.