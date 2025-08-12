Xavier Jacobelli: “In un calcio sbagliato, l’eccezione la fa il Napoli di AdL grande favorita”

Tuttosport e del Corriere dello Sport-Stadio Xavier Jacobelli ha concesso un’intervista esclusiva ai microfoni di News.Superscommesse.it in cui sono stati trattati diversi temi d’attualità relativi al calcio italiano. Nel seguente estratto, il pensiero del giornalista sulle favorite della prossima stagione di Serie A e sul caso Lookman, vicenda che ha monopolizzato quest’ultimo mese di calciomercato. L’ex direttore die delha concesso un’intervista esclusiva ai microfoni di News.Superscommesse.it in cui sono stati trattati diversi temi d’attualità relativi al calcio italiano. Nel seguente estratto,sulle favorite della prossima stagione die sul, vicenda che ha monopolizzato quest’ultimo mese di calciomercato.

Il Milan ha cambiato tanto e che ha anche venduto moltissimo. Che ruolo si aspetta per i rossoneri in vista del prossimo Campionato? Possono ripetere il percorso fatto dal Napoli senza coppe europee nella scorsa stagione?

Igli Tare. (…) Senza coppe, è una squadra che va presa in seria considerazione tra quelle che si batteranno per lo scudetto. Anche se, a mio modo di vedere, il Napoli sarà la grande favorita”. “Certamente sì, innanzitutto le dico che il miglior acquisto ad oggi è. (…) Senza coppe, è una squadra che va presa in seria considerazione tra quelle che si batteranno per lo scudetto. Anche se, a mio modo di vedere, il”. L’Inter pare non voler rilanciare su Lookman, almeno fino a quando non avrà ricevuto segnali dall’Atalanta. Sullo sfondo rimane sempre il Napoli, interessato anch’esso al calciatore. Come pensa che finirà questa querelle?

“Dipende da chi si presenterà a Zingonia con i 50 milioni cash richiesti dalla società di appartenenza. Il prezzo del terzo marcatore dello scorso campionato lo impone l’Atalanta, che lo ha preso da semi sconosciuto andato malino nell’ultima stagione al Leicester e che ora è diventato un grandissimo giocatore, Pallone d’Oro africano e mattatore assoluto della vittoria bergamasca in Europa League. Ha firmato un contratto, se non si presenterà un club alle condizioni dell’Atalanta, lui deve continuare a fare il suo dovere e non assumere un comportamento negativo, che gli costerà giustamente una multa pesante.

Se all‘Inter interessa in modo totale, non possono bastare i 40 milioni + 3 di bonus della prima offerta, o i 42 + 3 della seconda. Consideriamo, poi, che i bonus sono collegati alle prestazioni della squadra milanese e non a quelle individuali di Lookman: altra condizione poco accettabile, da chi ne detiene il cartellino. Attenzione comunque al Napoli, ma anche alla Premier League, vedi soprattutto all’Arsenal che cerca un attaccante con quelle caratteristiche.

Le società devono sapere che, se si cede a queste cose, esse diventeranno sempre più deboli. Eccezioni a questo mondo del calcio sbagliato sono proprio il Napoli di ADL (basta guardare la gestione del caso Osimhen) e l’Atalanta di Percassi. Società che ha chiuso il decimo esercizio utile in positivo consecutivo e che ha una potenza economica incredibile”.