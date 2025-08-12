Vertice decisivo per Juanlu Sánchez: Napoli pronto a chiudere entro venerdì

Ciro Venerato, giornalista di RaiNews24, ha fornito aggiornamenti significativi sul mercato del Napoli, focalizzandosi principalmente su Juanlu Sánchez e altri potenziali rinforzi.

“Si svolgera’ giovedì o al massimo venerdì (dipende dagli impegni della dirigenza del Siviglia) il vertice decisivo tra gli agenti di Juanlu e il club andaluso. Oltre il Napoli non aspetterà. Cosa detta poche ora fa all’entourage del terzino destro che ha nuovamente rifiutato l’offerta del Nottingham Forest (più defilato il Wolverhampton che sta sondando anche lo juventino Savona). Vuole e sogna la casacca partenopea. La fase di stallo potrebbe essere rimossa (forse) solo con due mosse. Aggiungere qualche bonus o accettare percentuale rivendita e abbassare le commissioni che spettano agli agenti. Ipotesi per il momento. Si deciderà tutto entro venerdì.”