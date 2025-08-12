CalcioNapoliNews

Vergara, il futuro: è finito nei radar di diversi club…

By Gabriella Calabrese
Chi ha guardato l’ultima amichevole azzurra in quel di Castel di Sangro, ha ammirato un suo guizzo di autentica classe che ha portato poi al gol del Napoli. Uno stop che il telecronista di turno ha definito “alla Cassano”. Il giocatore in questione, Antonio Vergara, ha mercato e Tuttosport scrive del suo futuro, visto che è finito nei radar di diversi club: Il giovane talento Antonio Vergara appare destinato ad andare in prestito per fare esperienza e giocare con continuità: sul centrocampista vanno registrati gli interessamenti di Cremonese, Verona, Sassuolo e Lecce”.

