Tuttosport – Juanlu-Napoli, le ultime sulla trattativa

La pista che porta a Juanlu Sanchez del Siviglia sembra essersi raffreddata, ma manca ancora l’intesa totale tra il Napoli ed il club spagnolo. Tuttosport scrive: “Lo specialista del Siviglia ha già detto sì alla società del presidente De Laurentiis da settimane: pronto un quinquennale da 1,5 milioni a stagione. Manca, però, ancora l’intesa totale con la formazione andalusa che continua a chiedere 20 milioni, ovvero gli stessi che sono pronti a garantire le inglesi Wolverhampton e Nottingham Forest per acquistarlo. Peccato che Sanchez non sembri affatto attratto dalla possibilità di sbarcare in Premier League e stia spingendo per volare in Serie A. Un pressing che potrebbe risultare decisivo per la chiusura dell’affare. Attenzione però: il Napoli non intende andare ad oltranza e vuole una risposta definitiva dal Siviglia entro Ferragosto, altrimenti i Campioni d’Italia vireranno su un’altro terzino destro iberico. Fari puntati su Arnau Martinez del Girona, seguito in queste settimane pure da West Ham e Juve”.

Factory della Comunicazione