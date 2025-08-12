NewsCalcioIn Evidenza

Tiberio Ancora, ecco perchè ha lasciato il club azzurro

By Simona Marra
0
Questo il messaggio sui social di Tiberio Ancora, ex nutrizionista del Napoli, riportato da Il Mattino:
«Dopo il mio ultimo post, ho ricevuto tantissimi messaggi tutti preoccupati della mia salute e che potessi stare male, ribadisco a chi non sono riuscito a rispondere che la mia è stata solo una decisione professionale e di vita “con la morte nel cuore” di lasciare il Calcio Napoli, ma grazie a dio sto benissimo e godo di ottima salute.

Factory della Comunicazione

E vi dirò di più, io e il mio team abbiamo iniziato a programmare la nuova stagione 2025/26 in studio a Lecce( dove io sarò presente in pianta stabile) con i nuovi programmi del nostro allenamento in frequenza multipla abbinati alla tecnologia moderna, con risultati sorprendenti per raggiungere la migliore forma fisica, organica e mentale a partire dalla prima decina di Settembre. Vi terremo aggiornati sull’evoluzione del progetto. Un grande abbraccio»
Potrebbe piacerti anche
News

Le probabili formazioni della sfida tra Napoli e Olympiakos

News

Non solo Insigne, anche un altro ex azzurro tra gli svincolati

News

Luis Enrique su Donnarumma: “Io sono responsabile al 100%”

News

E’ sempre caccia all’inno in casa Napoli

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.