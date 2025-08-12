Tiberio Ancora, ecco perchè ha lasciato il club azzurro

Questo il messaggio sui social di Tiberio Ancora , ex nutrizionista del Napoli, riportato da Il Mattino:

«Dopo il mio ultimo post, ho ricevuto tantissimi messaggi tutti preoccupati della mia salute e che potessi stare male, ribadisco a chi non sono riuscito a rispondere che la mia è stata solo una decisione professionale e di vita “con la morte nel cuore” di lasciare il Calcio Napoli, ma grazie a dio sto benissimo e godo di ottima salute.