Tiberio Ancora, ecco perchè ha lasciato il club azzurro
Questo il messaggio sui social di Tiberio Ancora, ex nutrizionista del Napoli, riportato da Il Mattino:
«Dopo il mio ultimo post, ho ricevuto tantissimi messaggi tutti preoccupati della mia salute e che potessi stare male, ribadisco a chi non sono riuscito a rispondere che la mia è stata solo una decisione professionale e di vita “con la morte nel cuore” di lasciare il Calcio Napoli, ma grazie a dio sto benissimo e godo di ottima salute.
E vi dirò di più, io e il mio team abbiamo iniziato a programmare la nuova stagione 2025/26 in studio a Lecce( dove io sarò presente in pianta stabile) con i nuovi programmi del nostro allenamento in frequenza multipla abbinati alla tecnologia moderna, con risultati sorprendenti per raggiungere la migliore forma fisica, organica e mentale a partire dalla prima decina di Settembre. Vi terremo aggiornati sull’evoluzione del progetto. Un grande abbraccio»