NewsCalcioIn Evidenza

Spalletti: “Il Napoli ha lavorato benissimo e lo vedo leggermente favorito rispetto alle altre”

By Emanuele Arinelli
0

Fra i temi toccati da Luciano Spalletti durante la trasmissione #NonSoloMercato, in onda su Rai2, c’è stato anche quello inerente alle varie panchine della prossima Serie A. Le sue parole riportate da Tuttomercatoweb:

 

Factory della Comunicazione

Cosa ti aspetti dagli allenatori di Serie A quest’anno?

“Se penso al prossimo campionato credo che le solite note saranno quelle che si daranno battaglia per la vittoria finale. Intendo Napoli, Inter, Milan e Juventus, anche se spero ci possa essere qualche squadra che possa inserirsi come Roma e Lazio. Sono contento poi che siano tornati Sarri e Allegri, che stimo tantissimo. In più sono curioso di capire cosa farà Gasp in una piazza come quella di Roma. Il Napoli poi oltre ad aver vinto il campionato ha creato i presupposti per mettere delle basi importanti. La società ha lavorato benissimo e la vedo leggermente favorita rispetto alle altre”.

Potrebbe piacerti anche
Serie C

Serie C: in arrivo il “Football Video Support”, ecco come funziona

News

Napoli: domani alle ore 13 conferenza stampa di Antonio Conte

News

Alessandro Bocci: “Le anti-Napoli non sono pronte”

News

Raspadori: “Neanche nei sogni più belli avrei potuto immaginare di vestire la…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.