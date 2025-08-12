Spalletti: “Il Napoli ha lavorato benissimo e lo vedo leggermente favorito rispetto alle altre”

Fra i temi toccati da Luciano Spalletti durante la trasmissione #NonSoloMercato, in onda su Rai2, c’è stato anche quello inerente alle varie panchine della prossima Serie A. Le sue parole riportate da Tuttomercatoweb:

Cosa ti aspetti dagli allenatori di Serie A quest’anno?

“Se penso al prossimo campionato credo che le solite note saranno quelle che si daranno battaglia per la vittoria finale. Intendo Napoli, Inter, Milan e Juventus, anche se spero ci possa essere qualche squadra che possa inserirsi come Roma e Lazio. Sono contento poi che siano tornati Sarri e Allegri, che stimo tantissimo. In più sono curioso di capire cosa farà Gasp in una piazza come quella di Roma. Il Napoli poi oltre ad aver vinto il campionato ha creato i presupposti per mettere delle basi importanti. La società ha lavorato benissimo e la vedo leggermente favorita rispetto alle altre”.