Spalletti: “Dopo la brutta figura fatta, ho bisogno di qualcosa di clamoroso”

L'ha dichiarato l'ex CT in merito al suo futuro

By Gabriella Calabrese
Luciano Spalletti, ex ct dell’Italia, è stato ospite alla trasmissione “#Nonsolomercato” in onda su Rai 2. Il tecnico  ha parlato di svariati argomenti ed anche del suo futuro. Le sue dichiarazioni attraverso TMW: “Quello che sarà lo attendo con assoluta tranquillità. Se penso a ciò che mi è successo e alla brutta figura che ho fatto credo che debba presentarsi qualcosa di clamoroso. Ho bisogno di ricreare un clima d’affetto, di essere compatto con i miei calciatori. E poi di fare risultato, perché nel calcio ciò che conta è quello. Ho imparato anche nuove cose da allenatori emergenti. Il calcio è semplice, ma la semplicità è un punto di partenza e non di arrivo”.

Gattuso centrerà la qualificazione?
“Assolutamente, ce la farà. L’ho sentito perché mi ha telefonato e ci ho scambiato un paio di battute. Ci stimiamo anche molto, perché è un passionale e uno che dedica molto tempo al lavoro che fa. Gli faccio un in bocca al lupo”.

