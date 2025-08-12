Serie C: in arrivo il “Football Video Support”, ecco come funziona

Dopo anni di polemiche, la Serie C, potrà garantire un aiuto agli arbitri per correggere gli errori. Il “Football Video Support” sarà un fondamentale sostegno per correggere gli errori più evidenti, non certo i fuorigioco millimetrici o i rigorini di complicata percezione.

Factory della Comunicazione

In ogni stadio sarà allestita una postazione (quasi ovunque tra le panchine, se lo stadio lo consente) con una copertura e un monitor, gestito da un assistente della Can C.

Come per la Var, anche il FVS si usa solo in quattro casi: la regolarità di un gol (compresi i fuorigioco), i rigori, i cartellini e gli scambi d’identità.

Ogni allenatore avrà a disposizione due card a partita da giocarsi e, quando richiama l’arbitro, dovrà darne una al Quarto uomo: se la revisione gli darà ragione, la card sarà restituita. Altrimenti la perde e, una volta esaurite, non potrà più richiedere verifiche.

fonte gazzetta