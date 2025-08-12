NewsCalcioMercato

Sancho, sfida Napoli-Juventus: l’affare si decide a fine agosto

By Emanuela Menna
Jadon Sancho, in uscita dal Manchester United e valutato 20-25 milioni di euro, è al centro di una corsa di mercato che coinvolge soprattutto Napoli e Juventus.

Il Napoli, dopo nuove riflessioni, valuta l’assalto all’esterno inglese ma dovrà prima liberare spazio in rosa e ridurre il monte ingaggi con alcune cessioni.

La Juventus, che aveva già un’intesa di massima con il giocatore fino al 2029, ha rallentato in attesa di chiarire il futuro di Nico Gonzalez: la sua eventuale partenza riaprirebbe la trattativa.

L’ingresso del Napoli aumenta il rischio di un’asta tra i due club, e la decisione finale potrebbe arrivare solo negli ultimi giorni di agosto.

