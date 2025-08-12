Raspadori: “Neanche nei sogni più belli avrei potuto immaginare di vestire la maglia di un club così importante”

Giacomo Raspadori è carico e pronto per dare il via alla sua nuova avventura con la maglia dell’Atletico Madrid, dopo l’addio al Napoli dei giorni scorsi. Queste le sue parole riportate da Tuttomercatoweb:

Factory della Comunicazione

“Sono felice, emozionato, neanche nei sogni più belli avrei potuto immaginare di vestire la maglia di un club così importante. Aver vinto due campionati in Italia è stato importante, arrivo qua con voglia ed energia, insieme ai miei compagni voglio vincere anche qua.

Mi piace essere un esempio da questo punto di vista, cercando di trasmettere cose positive anche a chi mi sta intorno. Sono emozionato e felice di poter lavorare con Simeone”.