Piacevole sorpresa nella playlist allo stadio Maradona

Entra "WAKA" dell'attaccante Lang

By Guido Russo
A Napoli è già scoppiata la “Noa Lang-mania”. L’olandese, con il suo celebre “Waka”, promette di infiammare i pre-partita al Maradona, entrando di diritto nella playlist curata nei minimi dettagli dallo storico speaker azzurro, Decibel Bellini.

Il programma musicale, testato già durante i ritiri estivi a Dimaro e in Val di Sangro, prevede un dj-set con ospiti speciali, seguito dai brani più amati dai tifosi. Immancabile l’inno firmato da Cristin Volla, conosciuto sia come “Napoli è della gente” che come “Il 1° agosto pioveva”, colonna sonora ufficiale delle partite degli azzurri da maggio 2024 e ormai coro fisso sugli spalti.

«Sono stati i tifosi a chiedermi di inserirla», racconta Decibel, che ammette come la playlist subisca spesso le influenze dei calciatori, pur mantenendo alcuni brani “intoccabili” amati da tutti.

Fonte: Il Mattino

 

