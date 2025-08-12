Obaretin verso l’Empoli, ecco la formula con cui arriva

Il mercato del Napoli in uscita prosegue, con l’operazione Nosa Edward Obaretin. Il Corriere dello Sport scrive: “Mercato nel vivo anche in casa Empoli. Per il club toscano sembra riaprirsi la pista che conduce al nome del difensore Nosa Edward Obaretin (22) che arriverebbe in Toscana dal Napoli con la formula del prestito oneroso (circa 300 mila euro) con diritto di riscatto. Il centrale è reduce da un brillante torneo cadetto giocato con la maglia del Bari, ed era attenzionato dallo stesso club pugliese e da altre società cadette. Sempre dai partenopei potrebbe arrivare all’Empoli anche il centrocampoista francomaliano Coli Saco (23), anche lui a Bari lo scorso campionato e nel recente passato prima alla Pro Vercelli e poi all’Ancona”.

