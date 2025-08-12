Non solo Insigne, anche un altro ex azzurro tra gli svincolati

Ha regalato tante emozioni con il suo “Tiraggiro” a Euro 2020 e ora cerca una nuova casa. Dopo l’addio al Toronto, Insigne potrebbe tornare in Italia, come hanno fatto in questa finestra di calciomercato Immobile, Dzeko e Bernardeschi, ma difficilmente lo rivedremo di nuovo al Napoli. “Ci sarebbero i presupposti tecnici e tattici. De Laurentiis però vuole continuare con il nuovo corso e credo che prevalga questa linea”, ha dichiarato, come si legge sulla Gazzetta dello Sport, l’agente di Insigne.