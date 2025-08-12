NewsCalcioIn Evidenza

Non solo Insigne, anche un altro ex azzurro tra gli svincolati

Ha regalato tante emozioni con il suo “Tiraggiro” a Euro 2020 e ora cerca una nuova casa. Dopo l’addio al Toronto, Insigne potrebbe tornare in Italia, come hanno fatto in questa finestra di calciomercato Immobile, Dzeko e Bernardeschi, ma difficilmente lo rivedremo di nuovo al Napoli. “Ci sarebbero i presupposti tecnici e tattici. De Laurentiis però vuole continuare con il nuovo corso e credo che prevalga questa linea”, ha dichiarato, come si legge sulla Gazzetta dello Sport, l’agente di Insigne.

 

Protagonista del terzo scudetto del Napoli, è finito fuori rosa con Conte, non rientrando nei progetti tattici dell’allenatore azzurro. Mario Rui ha firmato lo scorso dicembre la risoluzione del contratto, che sarebbe scaduto nel 2026. Adesso non vede l’ora di tornare in campo. Diversi club si sono mostrati interessati sia in Italia che all’estero.

Non resta che aspettare la decisione finale del terzino portoghese.

