Napoli: tutti i nuovi cominciano ad avere confidenza col gioco contiano

Antonio Conte e Lele Oriali battono sempre sullo stesso tasto: devono guardare dentro gli occhi del Napoli per capire se sono all’improvviso occhi spenti o gli stessi occhi di tigre che hanno consentito di vincere lo scudetto.

Vero che sono arrivati già sei acquisti e che alla fine saranno in tutto nove (almeno secondo i piani) ma al contrario di un anno fa, Conte non deve fare esperimenti.

Al momento nessuno si sta adattando a ruoli non suoi: forse solo Neres deve giocare a sinistra perché Lang non è pronto ancora. Tutti i nuovi, soprattutto Lucca, cominciano ad avere confidenza col gioco contiano.

fonte ilmattino