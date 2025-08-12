Napoli si inserisce per Lookman: possibile svolta nel caso Atalanta-Inter resti bloccata

Ademola Lookman, attaccante dell’Atalanta, è al centro di un intreccio di mercato. Ha un accordo totale con l’Inter, ma manca ancora l’intesa tra i due club. Dopo un’offerta rifiutata dall’Inter, la situazione si è complicata e il Napoli si è riproposto come possibile acquirente, offrendo a Lookman un contratto più ricco (5 milioni a stagione) rispetto all’Inter (4,5 milioni). Lookman, attualmente a Londra, preferisce restare in Serie A e non andare all’Arsenal. L’Atalanta, che ha chiarito di poter decidere solo lei la cessione, potrebbe valutare una proposta alta del Napoli per sbloccare la trattativa, vista la difficoltà di un riavvicinamento con il giocatore. Nel frattempo, l’Atalanta minaccia sanzioni per le assenze ingiustificate di Lookman.

Factory della Comunicazione