Napoli osserva Laurienté: sfida tra Besiktas e Fenerbahçe per il talento del Sassuolo

Armand Laurienté, esterno sinistro francese del Sassuolo, sta attirando l’interesse di diversi club in questa sessione di mercato. Dopo una stagione brillante in Serie B come MVP e capocannoniere, il 26enne potrebbe lasciare l’Emilia. Besiktas ha intensificato i contatti con Sassuolo e il giocatore, sfidando il Fenerbahçe di Mourinho, che da settimane tratta con il club neroverde. In precedenza Laurienté era vicino al Sunderland, ma l’accordo è saltato. Sassuolo chiede almeno 20 milioni, cifra offerta dal club inglese. Anche il Napoli segue da vicino la situazione, valutando Laurienté come possibile alternativa a Federico Chiesa e altri obiettivi.

