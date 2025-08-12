Napoli: occhi su Sancho, Jackson e Nkunku

Dopo la cessione di Giacomo Raspadori all’Atletico Madrid, squadre come il Napoli sono alla ricerca di rinforzi in attacco. Tra i possibili obiettivi ci sono tre giocatori: Jadon Sancho, Nico Jackson e Christopher Nkunku. Pur avendo profili diversi, tutti e tre sono considerati fuori dai piani di Manchester United e Chelsea, rendendoli potenziali candidati per un trasferimento.

Factory della Comunicazione

Lo scrive su X Angelo Mangiante, giornalista di Sky Sport: “Per chi cerca attaccanti. Jadon Sancho, Nico Jackson, Christopher Nkunku. Tre profili diversi che non rientrano più nei piani tecnici di Manchester United e Chelsea. Vengono ora proposti a tanti club, ma sono operazioni con costi elevati tra ingaggi e cartellini. Oggi quasi proibitivi, ma a fine mercato si possono aprire operazioni in prestito vantaggiose con gli esuberi di lusso che non rientrano nei piani dei rispettivi club”.