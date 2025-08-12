Napoli: domani alle ore 13 conferenza stampa di Antonio Conte

L’attesa cresce di giorno in giorno: tutti non vedono l’ora di ammirare il Napoli campione d’Italia, arricchito dai nuovi acquisti, a partire dal colpo dell’anno Kevin De Bruyne, passando per Lang e Lucca, mentre si attendono ancora due esterni di qualità per completare una rosa in grado di competere in tutte le competizioni a cui parteciperà.

Il Napoli di Antonio Conte è pronto per l’inizio del campionato e domani, mercoledì 13 agosto, alle ore 13:00, l’allenatore leccese terrà una conferenza stampa.

