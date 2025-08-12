CalcioNapoliNews

Napoli, diverse versioni per le maglie: prossima a fine ottobre

By Gabriella Calabrese
0

Ieri è stata presentata dalla SSCN la nuova maglia del Napoli, “Cafè”. Il Mattino scrive: Quella vista ieri è solo la terza di diverse versioni che accompagneranno le divise napoletane. La prossima uscita è prevista tra un paio di mesi: la squadra pubblicitaria del club azzurro ha infatti già dato l’ok alla produzione della divisa versione “Halloween” che sarà rilasciata per i tifosi sul finire di ottobre, poco prima della ormai nota festività americana. Un modo, l’ennesimo, per poter accompagnare i trend, le mode, per poter stare accanto ai tifosi in tutte le salse. Quella di ieri, infatti, è una divisa da gara che in molti – come da ammissione social – indosserebbero anche per una serata informale, non per forza in Curva o in Tribuna”.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Calcio

Champions, Napoli in terza fascia e ritorno europeo di Conte

Calcio

Conte e Manna, riflessioni in corso: da Elmas a Chiesa passando per Musah

Calcio

Iori (Dazn) su Meret: “Sottovalutato, non si vincono 2 scudetti per caso”

Calcio

Spalletti: “Dopo la brutta figura fatta, ho bisogno di qualcosa di…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.