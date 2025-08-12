Napoli, diverse versioni per le maglie: prossima a fine ottobre

Ieri è stata presentata dalla SSCN la nuova maglia del Napoli, “Cafè”. Il Mattino scrive: “Quella vista ieri è solo la terza di diverse versioni che accompagneranno le divise napoletane. La prossima uscita è prevista tra un paio di mesi: la squadra pubblicitaria del club azzurro ha infatti già dato l’ok alla produzione della divisa versione “Halloween” che sarà rilasciata per i tifosi sul finire di ottobre, poco prima della ormai nota festività americana. Un modo, l’ennesimo, per poter accompagnare i trend, le mode, per poter stare accanto ai tifosi in tutte le salse. Quella di ieri, infatti, è una divisa da gara che in molti – come da ammissione social – indosserebbero anche per una serata informale, non per forza in Curva o in Tribuna”.

