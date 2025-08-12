Manna pensa di riportare a Napoli il macedone tuttofare, la luce degli occhi per Spalletti

HEY, ELIF

Giornata amarcord. Infinita. Jack va ma un altro pezzo del passato – e del terzo scudetto – potrebbe tornare: Elif Elmas, 25 anni, il macedone che Spalletti definiva, «la luce dei miei occhi», e che per Conte potrebbe essere ciò che non è stato Ndoye: un jolly da impiegare in mediana, sulla trequarti e da esterno offensivo. Proprio come nella trionfale stagione 2022-2023. Lui ha tutto ciò che serve: forza fisica, gol, assist, esplosività, intensità nella fase di non possesso. Il Napoli vorrebbe prenderlo in prestito dal Lipsia, il club a cui l’ha ceduto a dicembre 2023. Lo ha trattato a lungo anche il Torino, dove ha giocato da gennaio a giugno, ma il ds Manna lo ha messo nei radar sin dalla scorsa sessione invernale di mercato: non c’era la casella libera per tesserare un extracomunitario. Ma ora c’è. E lui, tornerebbe di corsa.