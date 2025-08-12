NewsCalcioRassegna Stampa

Manna pensa di riportare a Napoli il macedone tuttofare, la luce degli occhi per Spalletti

By Giuseppe Sacco
0

HEY, ELIF

Factory della Comunicazione

napoli salernitana

Giornata amarcord. Infinita. Jack va ma un altro pezzo del passato – e del terzo scudetto – potrebbe tornare: Elif Elmas, 25 anni, il macedone che Spalletti definiva, «la luce dei miei occhi», e che per Conte potrebbe essere ciò che non è stato Ndoye: un jolly da impiegare in mediana, sulla trequarti e da esterno offensivo. Proprio come nella trionfale stagione 2022-2023. Lui ha tutto ciò che serve: forza fisica, gol, assist, esplosività, intensità nella fase di non possesso. Il Napoli vorrebbe prenderlo in prestito dal Lipsia, il club a cui l’ha ceduto a dicembre 2023. Lo ha trattato a lungo anche il Torino, dove ha giocato da gennaio a giugno, ma il ds Manna lo ha messo nei radar sin dalla scorsa sessione invernale di mercato: non c’era la casella libera per tesserare un extracomunitario. Ma ora c’è. E lui, tornerebbe di corsa.  

Potrebbe piacerti anche
News

Raspadori è rimasto suo malgrado intrappolato in una sorta di equivoco tattico

News

Da oggi in vendita il settore ospiti della gara Sassuolo/Napoli. Prezzo e normativa

X

Di Natale a Il Mattino: «Dopo 30 anni passati a giocare al Nord, ho deciso di…

X

CdS – Jack il “Colchonero”saluta, una lettera da brividi ”…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.