Luis Enrique su Donnarumma: “Io sono responsabile al 100%”

Bomba in casa Paris Saint-Germain. Non bastava l’annuncio anticipato dell’assenza di Gianluigi Donnarumma dall’elenco di convocati per la finale di Supercoppa UEFA contro il Tottenham, a seguito dell’ingaggio di Lucas Chevalier tra i pali. Come scrive Tuttomercatoweb, ci ha pensato anche Luis Enrique, a chiarire la situazione attorno al futuro del portiere italiano (in scadenza di contratto tra un anno).

Factory della Comunicazione

Alla vigilia della finale di Supercoppa Europea con gli Spurs, il tecnico spagnolo del PSG è intervenuto ai microfoni di Sky Sport:

“Donnarumma è uno dei migliori portieri al mondo, nessun dubbio, e ancora migliore come persona. Se è fuori dalla squadra? Questa però è la vita dei calciatori di alto livello, io sono responsabile al 100% di questa decisione difficile. Se fosse facile lo farebbe chiunque, queste decisioni hanno a che vedere il profilo del portiere che la mia squadra necessita.

È evidente che tutti siamo responsabili per poter raggiungere ciò che abbiamo fatto nella scorsa stagione. I giocatori hanno dovuto fare diversi sacrifici, lo scorso anno nessuno credeva in noi, mentre quest’anno rappresenta una sfida molto grande per dimostrare che possiamo ancora vincere”.