Le probabili formazioni della sfida tra Napoli e Olympiakos

Al netto del ballottaggio tra Juan Jesus e Beukema , è probabile che Antonio Conte si affidi nuovamente allo stesso 11 reduce dal successo col Girona al fine di consolidare al meglio i meccanismi in vista della prima trasferta di campionato a Sassuolo.

Queste le probabili formazioni secondo Il Mattino:

Appena 2 i confronti in gare ufficiali tra i due club. Napoli e Olympiakos si sono infatti affrontate nella lontana stagione 1979-80, quasi 46 anni fa, in occasione dei 32esimi di finale di quella che ai tempi si chiamava Coppa UEFA. A spuntarla furono gli azzurri grazie al risultato di 2-1 cumulato tra andata e ritorno. A queste due gare va però aggiunta anche la più recente l’amichevole disputata in data agosto 2012 nell’allora San Paolo, sotto la gestione Mazzarri, e terminata sempre con una vittoria del Napoli, per 3-0. Proseguirà la tradizione favorevole?