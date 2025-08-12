Iori (Dazn) su Meret: “Sottovalutato, non si vincono 2 scudetti per caso”

Nel corso del podcast ‘Tutti in The Box’, Alessandro Iori, giornalista DAZN, ha parlato del portiere del Napoli, Alex Meret: “Io non vorrei che a Meret restasse appiccicata quell’etichetta che venne appiccicata, per esempio, ad Antonioli all’epoca dello Scudetto della Roma. Il portiere della squadra Campione d’Italia non può essere un comprimario o uno che sta lì in porta per caso, soprattutto se poi è il portiere della squadra campione due volte negli ultimi tre anni. Quindi, se una squadra che vince lo scudetto ha Meret in porta due anni nel giro di tre, vuol dire che questo è nella peggiore delle ipotesi un portiere continuo e affidabile. Poi, vogliamo dire che non ha picchi di rendimento e di spettacolarità che hanno altri portieri, diciamolo. Ma resta secondo me un portiere di alto livello, ingiustamente sottovalutato, perché magari gli uomini decisivi nella squadra sono altri. Io andrei piano a liquidare Meret con superficialità“.

