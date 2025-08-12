Gutierrez, intesa totale col Girona, ma il Napoli riflette

E’ ad un passo dal Napoli Miguel Gutierrez, esterno del Girona col quale il club partenopeo ha già l’accordo, come col giocatore del resto. Il Mattino scrive: “Il Napoli ha in pugno Miguel Gutierrez. Tutto fatto sia con il Girona che con il calciatore. L’intesa è totale, ma Manna e De Laurentiis sono in fase di riflessione. Non è una questione legata ai problemi fisici del terzino, ma alle opportunità che il mercato potrebbe offrire. E’ assai probabile che l’affare verrà chiuso in queste ore, ma prima lo scatenato ds degli azzurri vuole sondare qualche altra situazione. Perché è evidente, al Napoli mancano tre tasselli, a meno che non venga presa in considerazione qualche altra cessione, come quella di Spinazzola. Un anno fa, di questi tempi, proprio mentre si stava per chiudere l’operazione Brescianini spuntò la grande occasione McTominay: ecco, il Napoli non ha fretta. Sta (quasi) bene così. Tranne per l’esterno offensivo che serve anche perché Conte vuole giocare con il 4-3-3 e poche volte con il 4-4-2 o 4-2-4″, nota il quotidiano”.

