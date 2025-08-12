BARCELONA, SPAIN - MARCH 10: Miguel Gutiérrez of Girona FC reacts during the LaLiga match between RCD Espanyol de Barcelona and Girona FC at RCDE Stadium on March 10, 2025 in Barcelona, Spain. (Photo by Judit Cartiel/Getty Images)
Gutierrez, accordo totale con il Napoli: visite dopo il ritiro

Gutierrez presto sarà ufficialmente un nuovo calciatore del Napoli

By Guido Russo
0

Il Napoli è pronto ad accogliere Gutierrez. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il club azzurro ha raggiunto un accordo totale con l’agente del calciatore, senza al momento l’inserimento di clausole particolari nel contratto.

Le visite mediche sono previste al termine del ritiro di Castel di Sangro, quando l’operazione potrà essere ufficialmente perfezionata. L’acquisto di Gutierrez rappresenta un ulteriore tassello nella campagna di rafforzamento del Napoli in vista della nuova stagione.

