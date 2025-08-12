Gutierrez, accordo totale con il Napoli: visite dopo il ritiro

Il Napoli è pronto ad accogliere Gutierrez. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il club azzurro ha raggiunto un accordo totale con l’agente del calciatore, senza al momento l’inserimento di clausole particolari nel contratto.
Le visite mediche sono previste al termine del ritiro di Castel di Sangro, quando l’operazione potrà essere ufficialmente perfezionata. L’acquisto di Gutierrez rappresenta un ulteriore tassello nella campagna di rafforzamento del Napoli in vista della nuova stagione.