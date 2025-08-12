NewsCalcioMercato

Di Natale: “Il Napoli ha qualcosa in più. Lucca? Con Conte può fare 15/20 goal”

Ecco le parole di Totò Di Natale a “Il Mattino”

By Guido Russo
Antonio Di Natale, storico numero dieci di Empoli e Udinese, oggi dirigente della Scafatese, club di Serie D, ha parlato a “Il Mattino” del Napoli.

L’ex bianconero ha poi dato il suo personale attestato di stima a Lorenzo Lucca, passato quest’estate tra le fila degli azzurri.
Ecco le sue parole:

“Il Napoli ha ancora qualcosa in più per la lotta scudetto perché ha fatto un grande mercato. Ma sarà un campionato aperto e combattuto. Mi aspetto anche il ritorno del Milan”.

Sull’ex Udinese, Lorenzo Lucca oggi in azzurro, invece, afferma: “Lorenzo è un grande giocatore. A Udine è migliorato tanto. Con gli insegnamenti di Conte potrà fare anche 15-20 gol. È un’attaccante forte in area di rigore. E poi vicino avrà De Bruyne che è un fuoriclasse, uno che può fare tutti i ruoli e farà tanti gol anche da centrocampista”.

