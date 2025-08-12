Sassuolo
Da oggi in vendita il settore ospiti della gara Sassuolo/Napoli. Prezzo e normativa

By Giuseppe Sacco
La SSC Napoli informa che i biglietti per il match Sassuolo – Napoli, in programma sabato 23 agosto 2025, alle ore 18:30 al Mapei Stadium di Reggio Emilia, saranno in vendita con le seguenti modalità: I biglietti saranno disponibili dalle ore 10:00 di martedì 12 agosto 2025, on line e presso i punti vendita, sul circuito VivaTicket.I biglietti del settore ospiti (Tribuna Nord) saranno in vendita fino alle ore 19:00 di venerdì 22 agosto 2025.È vietato il cambio utilizzatore per tutti i tagliandi.Prezzi. Settore Ospiti: € 45,00.Da normativa vigente, il giorno della gara non saranno in vendita i tagliandi del Settore Ospiti. La SSC Napoli invita i propri tifosi a prendere visione delle informazioni sulla sicurezza, contenenti le procedure di accesso, i parcheggi ed il regolamento d’uso dello stadio:

Regolamento uso stadio:

https://www.sassuolocalcio.it/wp-content/uploads/biglietteria/Regolamento-stadio.pdf

Codice Tifosi: https://www.sassuolocalcio.it/biglietteria/codice-tifosi/

Normativa per striscioni e coreografie: https://www.sassuolocalcio.it/biglietteria/striscioni/

 

Fonte: SSC Napoli

