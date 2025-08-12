CalcioNapoliNews

Conte e Manna, riflessioni in corso: da Elmas a Chiesa passando per Musah

By Gabriella Calabrese
Occorre ancora qualcosa e su quel qualcosa si lavora e si riflette e lo si fa in sinergia. Scrive Il Mattino: “Conte e Manna, il cui feeling è totale ed è confermato anche dalle cene assieme anche fuori dal ritiro di Rivisondoli in queste serate, stanno prudentemente lavorando a una serie di soluzioni. Occhio a Elmas: il Lipsia lo vuole cedere a titolo definitivo e Manna sta riflettendo perché la sua duttilità potrebbe essere preziosa. Già a gennaio, il Napoli pensò al suo ritorno. Federico Chiesa, nelle prossime ore, andrà in sede per parlare con i vertici del Liverpool: nonostante gli 8 milioni in busta paga, non intende passare un’altra stagione da spettatore. Poiché serve pazienza, è meglio tenere i riflettori accesi sull’attaccante. Il Milan non abbassa le richieste per Musah e anche qui è una situazione che può sbloccarsi solo a ridosso del 1 settembre. Il club azzurro potrebbe spingere per una soluzione di prestito oneroso. Ovviamente, c’è il solito Miretti che pure non dispiace a Conte: ma con la Juventus non è semplice trattare.”

