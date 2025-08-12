CalcioNapoliNews

Champions, Napoli in terza fascia e ritorno europeo di Conte

By Gabriella Calabrese
C’è curiosità, inutile negarlo. Nei tornei nazionali Antonio Conte ha pochi eguali, ma tutti lo aspettano all’ennesimo test europeo, quello Champions. Lui, come il Napoli. La Gazzetta dello Sport scrive proprio di questo, ricordando che i sorteggi sono previsti a fine mese: “Il Napoli campione d’Italia è in terza fascia, l’Inter finalista a maggio è in prima, Atalanta e Juventus sono in seconda. Intriga il ritorno al top di Antonio Conte, che in 42 partite nella coppa regina non è mai andato oltre i quarti, raggiunti una sola volta con la Juventus nel 2013 (fuori con il Bayern, poi campione). L’ultima eliminazione, nel marzo 2023, avvenne contro il Milan, quando era al Tottenham”.

