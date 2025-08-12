“Ce pigliammo ‘nu cafè ê ttre?”, il Napoli presenta la nuova maglia

Ieri mattina il Napoli ha dato appuntamento ai tifosi azzurri per un “caffè” alle tre, in realtà la presentazione della terza maglia, come le altre ispirata ad una tradizione partenopea. Il orriere dello Sport scrive: “Ce pigliammo ‘nu cafè ê ttre?”: con queste parole sui social il Napoli aveva dato ieri mattina un primo indizio sulla nuova maglia, Café, il third kit realizzato come sempre in collaborazione con EA7 svelato nel primo pomeriggio. Buongiorno e Beukema sono stati modelli d’eccezione per una divisa subito in vendita online e nei negozi fisici a cominciare dallo store di Castel di Sangro preso d’assalto dai tantissimi tifosi presenti in Alto Sangro per il ritiro degli azzurri”.

