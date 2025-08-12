NewsCalcioMercato

CdS – Elmas, il jolly che Conte potrebbe usare in mediana

By Emilia Verde
0

Da qualche giorno si è fatta avanti l’ipotesi del ritorno di un azzurro che al Napoli ha dato tanto, Elijf Elmas. Il Corriere dello Sport scrive: “Elif Elmas, 25 anni, il macedone che Spalletti definiva, “la luce dei miei occhi”, e che per Conte potrebbe essere ciò che non è stato Ndoye: un jolly da impiegare in mediana, sulla trequarti e da esterno offensivo. Proprio come nella trionfale stagione 2022-2023. Lui ha tutto ciò che serve: forza fisica, gol, assist, esplosività, intensità nella fase di non possesso. Il Napoli vorrebbe prenderlo in prestito dal Lipsia, il club a cui l’ha ceduto a dicembre 2023. Lo ha trattato a lungo anche il Torino, dove ha giocato da gennaio a giugno, ma il ds Manna lo ha messo nei radar sin dalla scorsa sessione invernale di mercato: non c’era la casella libera per tesserare un extracomunitario. Ma ora c’è. E lui, tornerebbe di corsa”.

