Calcio&Finanza-Raspadori all’Atletico Madrid: altra plusvalenza per ADL!

Nel pomeriggio di oggi è arrivata l’ufficialità del trasferimento di Giacomo Raspadori. Il classe 2000, vincitore di 2 scudetti con la maglia azzurra, è stato ceduto per una cifra complessiva di 26 milioni di euro. Il portate “Calcio&Finanza” ha analizzato l’affare.

“Partendo dai dati ufficiali, secondo l’ultimo bilancio disponibile, al 30 giugno 2024 Raspadori aveva un costo storico di 32 milioni di euro (la cifra versata al Sassuolo per il suo acquisto) e un valore residuo di poco più di 11,5 milioni di euro. Questa cifra – ricordando che il Napoli ammortizza il costo dei cartellini a quote decrescenti – è calata ulteriormente a poco meno di 5,8 milioni di euro al 30 giugno 2025.

Secondo le indiscrezioni di mercato, la cessione è avvenuta per circa 22 milioni di euro, ai quali aggiungere eventuali bonus per ulteriori 4 milioni. Se così fosse, la plusvalenza ammonterebbe a 16,2 milioni di euro circa. A questa cifra si sommerebbe poi il risparmio sullo stipendio lordo e sulla quota ammortamento (10,4 milioni circa nel complesso) per un effetto positivo di 26,6 milioni di euro sui conti 2025/26″.