Alla scoperta dell’Olympiacos, ultimo test estivo del Napoli

Dopodomani alle 18:00 il Napoli scenderà in campo contro l’Olympiacos, nell’ultima amichevole del pre-campionato.

Il match sarà trasmesso in diretta streaming su OneFootball.com, visibile anche tramite app su smartphone e smart TV.

Fondata nel 1925, l’Olympiacos milita nella Super League 1 in cui si è laureata campione ben 48 volte, compresa la stagione 2024/2025. Hanno partecipato all’Europa League grazie alla vittoria della Conferece League nell’anno precedente. In Europa League però, sono usciti agli ottavi di finale contro il Bodø Glimt.

La squadra è attualmente allenata da Jose Luis Mendilibar, allenatore spagnolo ex Siviglia.

La squadra è composta da un mix di giovani di prospettiva e calciatori più esperti ma i giocatori più pericolosi della scorsa stagione sono stati: tra questi troviamo anche l’italiano Lorenzo Pirola e l’ex Como Gabriel Strefezza, oltre che al promettente portiere Konstantinos Tzolakis (22), il centrocampista argentino Santiago Hezze (23) e il trequartista Christos Mouzakitis (18).

Altri calciatori di spessore sono El Kaabi (eroe della finale contro la Fiorentina), Gelson Martins e Rodinei.