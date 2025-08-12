NewsCalcioIn Evidenza

Alessandro Bocci: “Le anti-Napoli non sono pronte”

By Emanuele Arinelli
Alessandro Bocci, intervenuto sul Corriere della Sera col suo consueto editoriale, ha fatto il punto sul mercato delle avversarie del Napoli a tre settimane dallo stop alle trattative. Questo un estratto riportato da Tuttomercatoweb:

Mancano meno di due settimane all’inizio del campionato e le anti-Napoli non sono pronte. Troppi i nodi da risolvere, in campo e sul mercato. L’Inter ha puntato le sue carte su Lookman per allestire un tridente da fantascienza con Lautaro e Thuram, ma l’arrivo del nazionale nigeriano rischia di complicare l’equilibrio di squadra e frenare la crescita di Pio Esposito, che può diventare il centravanti del futuro.

Il Milan cresce a immagine e somiglianza di Allegri, però la squadra è incompleta.

La Juve è prigioniera delle scelte sbagliate sul mercato dell’anno scorso, deve vendere per comprare, il tempo passa e niente si muove“.

