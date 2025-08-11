NewsCalcioIn Evidenza

Venerato: “Ad oggi la trattativa per Juanlu è ferma”

By Giovanni Esposito
0

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato della Rai, ha riferito le ultime in merito alla trattativa tra Junalu Sanchez ed il Napoli.

Factory della Comunicazione

Neanche oggi Napoli e Siviglia hanno raggiunto un accordo per Juanlu Sanchez: domani ennesimo round in terra andalusa. Nel frattempo, il club sta valutando Arnau Martinez offerto dal suo entourage agli azzurri: il terzino ha una clausola rescissoria di 14 milioni e un contratto di 1,3 milioni netti. Il Girona potrebbe vederlo anche a 10 milioni secondo quando trapela dai suoi agenti. Poco tempo fa Martinez è stato trattato dal West Ham United ma all’ultimo momento l’operazione è saltata. Il Napoli per ora non ha fornito risposte agli agenti dello spagnolo. Tutto passa da Juanlu. Solo dopo si valuteranno alternative

Potrebbe piacerti anche
News

Gazzetta- Clamoroso: Chiesa incedibile per il Liverpool

News

Calcio&Finanza-Raspadori all’Atletico Madrid: altra plusvalenza per ADL!

News

Pedullà- Il Napoli si sta informando per Elmas

News

SSC NAPOLI- Il report del tredicesimo giorno di ritiro

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.