Venerato: “Ad oggi la trattativa per Juanlu è ferma”

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato della Rai, ha riferito le ultime in merito alla trattativa tra Junalu Sanchez ed il Napoli.

“Neanche oggi Napoli e Siviglia hanno raggiunto un accordo per Juanlu Sanchez: domani ennesimo round in terra andalusa. Nel frattempo, il club sta valutando Arnau Martinez offerto dal suo entourage agli azzurri: il terzino ha una clausola rescissoria di 14 milioni e un contratto di 1,3 milioni netti. Il Girona potrebbe vederlo anche a 10 milioni secondo quando trapela dai suoi agenti. Poco tempo fa Martinez è stato trattato dal West Ham United ma all’ultimo momento l’operazione è saltata. Il Napoli per ora non ha fornito risposte agli agenti dello spagnolo. Tutto passa da Juanlu. Solo dopo si valuteranno alternative“