UFFICIALE – L’azzurro Cioffi è un nuovo giocatore del Livorno

Antonio Cioffi, del Napoli, esterno classe 2002, è un nuovo giocatore del Livorno. Lo comunica la stessa società toscana attraverso una nota ufficiale: “Antonio Cioffi è un nuovo giocatore dell’Unione Sportiva Livorno 1915! Ala sinistra, percorre tutta la trafila delle giovanili del Napoli ed esordisce anche in Serie A prima di passare in prestito a Pontedera, Ancona e la scorsa stagione a Rimini dove vince la Coppa Italia di Serie C, decisivo il suo gol nella finale di andata. Arriva a Livorno con la formula del prestito”.