UFFICIALE – Giacomo Raspadori è un nuovo calciatore dell’Atletico Madrid

By Simona Marra
Giacomo Raspadori è un nuovo calciatore dell’Atletico Madrid.

 

A darne l’ufficialità sono state entrambe le società. La SSC Napoli ha pubblicato il seguente comunicato.

La SSC Napoli ufficializza la cessione a titolo definitivo di Giacomo Raspadori al Club Atletico de Madrid.

Il 28 agosto 2022 Jack fa il suo esordio in azzurro, in occasione del pareggio del Franchi contro la Fiorentina. Il 10 settembre il suo primo indimenticabile sigillo al Maradona, decidendo nei minuti finali la partita contro lo Spezia.

Quattro giorni dopo Jack sigla la sua prima rete in Champions, nella vittoria per 0-3 ad Ibrox contro i Rangers.

Con il Napoli ha collezionato 109 presenze, firmando 18 gol e 10 assist, contribuendo alla conquista di due scudetti.

Grazie, Jack!

 

Mentre l’Atletico Madrid ha dato il benvenuto al suo nuovo acquisto tramite i propri profili social:

“Jack è arrivato”

 

