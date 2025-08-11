NewsCalcioIn Evidenza

SSC Napoli presenta la terza maglia per la stagione 2025/2026

By Emanuela Menna
0

La SSC Napoli continua a sorprendere i tifosi lanciando la terza divisa ufficiale per la stagione 2025/2026. Dopo le anticipazioni sui social e il teaser video pubblicato dal club, la nuova maglia è stata ufficialmente svelata da Valentina De Laurentiis. Questa terza maglia si aggiunge alle due divise già annunciate, quella azzurra e quella bianca, e sarà disponibile per i sostenitori del club campione d’Italia. I dettagli e i prezzi della nuova divisa sono stati resi noti, suscitando grande attesa tra i tifosi. La SSC Napoli conferma così la sua attenzione per il design e l’innovazione anche nel merchandising, mantenendo vivo l’entusiasmo in vista del prossimo campionato.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

Napoli, Juanlu e Gutierrez nel mirino: De Laurentiis attende il momento giusto

News

Miretti verso il Napoli: accordo vicino, ma Juve e azzurri trattano sul prezzo

Calcio

Juanlu Sanchez titolare, il Siviglia non si smuove di un passo

Calcio

Prossima Serie A: big incomplete, Napoli senza rivali

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.