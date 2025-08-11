SSC Napoli presenta la terza maglia per la stagione 2025/2026

La SSC Napoli continua a sorprendere i tifosi lanciando la terza divisa ufficiale per la stagione 2025/2026. Dopo le anticipazioni sui social e il teaser video pubblicato dal club, la nuova maglia è stata ufficialmente svelata da Valentina De Laurentiis. Questa terza maglia si aggiunge alle due divise già annunciate, quella azzurra e quella bianca, e sarà disponibile per i sostenitori del club campione d’Italia. I dettagli e i prezzi della nuova divisa sono stati resi noti, suscitando grande attesa tra i tifosi. La SSC Napoli conferma così la sua attenzione per il design e l’innovazione anche nel merchandising, mantenendo vivo l’entusiasmo in vista del prossimo campionato.

