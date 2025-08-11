NewsCalcioIn Evidenza

Sky – Il Napoli per gli esterni pensa ad un clamoroso ritorno

Sky - Il Napoli per gli esterni pensa ad un clamoroso ritorno

By Nicola Mirone
0

Il Napoli starebbe riflettendo sull’eventualità di un clamoroso ritorno di un esterno che ha già vestito la maglia azzurra nel recente passato.

Factory della Comunicazione

Dopo aver disputato una stagione tra Lipsia e Torino, Eljif Elmas potrebbe ritornare al Napoli. A riportarlo è Francesco Modugno di Sky Sport, secondo cui il Napoli starebbe ragionando su questa clamorosa ipotesi.

Quello di Elmas sarebbe  un ritorno in azzurro, avendo giocato con il Napoli dal 2019 al 2024, conquistando da coprotagonista anche lo scudetto del 2023. Per Elmas nella scorsa stagione tra Lipsia e Torino 4 goal e 1 assist in 19 presenze.

Potrebbe piacerti anche
News

Napoli: con una coppia così, è tutto ancor più facile

News

Coppa Italia 2025-26, tutto il tabellone completo: il Napoli esordirà ai 16mi al…

News

Lady Raspadori da il suo addio a Napoli: “Ti porterò nel mio cuore”

News

Mercato, Gutierrez non sarà a Castel di Sangro: la situazione

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.