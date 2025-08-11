Sky – Il Napoli per gli esterni pensa ad un clamoroso ritorno

Il Napoli starebbe riflettendo sull’eventualità di un clamoroso ritorno di un esterno che ha già vestito la maglia azzurra nel recente passato.

Dopo aver disputato una stagione tra Lipsia e Torino, Eljif Elmas potrebbe ritornare al Napoli. A riportarlo è Francesco Modugno di Sky Sport, secondo cui il Napoli starebbe ragionando su questa clamorosa ipotesi.

Quello di Elmas sarebbe un ritorno in azzurro, avendo giocato con il Napoli dal 2019 al 2024, conquistando da coprotagonista anche lo scudetto del 2023. Per Elmas nella scorsa stagione tra Lipsia e Torino 4 goal e 1 assist in 19 presenze.