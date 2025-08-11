Se Conte ci riuscirà a Napoli ci sarà da divertirsi

Umore e convinzione possono cambiare velocemente, specialmente in estate. Per carità, non sarà certo un successo contro il Girona a esaltare le masse, a far credere che è tornato il vero Napoli . Però nel test di sabato, qualcosa di nuovo – e bello – si è visto davvero.

Conte è un perfezionista, un maniaco della cura del particolare. Per mezzora è stato un Napoli quasi perfetto: aggressivo, rapido, intenso. E straordinariamente efficace. Con Kevin De Bruyne a inventare, Lukaku a martellare, Anguissa e Lobotka a dettare i tempi della pressione e degli assalti. In attesa del miglior McTominay , Conte sta modellando una squadra a trazione anteriore, che possa esaltarsi negli uno contro uno sulle fasce ma anche fraseggiare tra le linee con l’idea di andare veloce verso la porta.

Ma la risposta più significativa, come scrive la Gazzetta dello Sport , è arrivata dai due amici Lukaku-De Bruyne , i ragazzi prodigio che hanno riportato il Belgio ai vertici del calcio mondiale. Rom e Kevin hanno deciso di provare a togliersi un ultimo sfizio di carriera. L’idea è semplice, ma la missione non banale: vogliono finalmente vincere insieme . Kevin e Romelu si conoscono sin da bambini: si cercano, si trovano, sanno sempre dove si trova l’altro e come poterlo servire al meglio.

La chiave della rivoluzione, però, sarà un’altra: se Conte riuscirà a far coesistere i quattro tenori di centrocampo, allora a Napoli ci sarà da divertirsi. Come è accaduto per 15’ sabato: dopo l’ingresso di McTominay, i campioni d’Italia hanno lasciato l’ormai tradizionale 4-3-3 in favore del 4-2-3-1 . Con lo scozzese largo a sinistra, Anguissa in mediana accanto a Gilmour (entrato per Lobotka, l’altro insostituibile) e re Kevin libero di agire, muoversi, inventare. Un po’ come ha fatto Raspadori nella seconda parte della passata stagione.