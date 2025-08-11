NewsCalcioIn Evidenza

Raspadori saluta Napoli: “Ve voglio bene guagliu’”

By Simona Marra
Sì chiude un altro capitolo in casa Napoli: Jack Raspadori non indosserà più la maglia azzurra.

L’ex numero 81 del Napoli ha fatto, tramite il suo profilo Instagram, i suoi saluti e ringraziamenti alla città e alla squadra:

 

NAPOLI GRAZIE.

Quando parti e ti allontani dalla famiglia pensi di sentire la solitudine, invece qui mi sono reso conto di non essere mai solo. Anzi, addirittura di essere entrato a far parte di una nuova grande famiglia, quella del Napoli e di Voi napoletani che, come nessun altro, riuscite ad unire.

Ho vissuto con Voi senza dubbio alcune delle tappe più importanti della mia vita.

Vincere 2 scudetti in 3 anni è qualcosa di inimmaginabile e portare tutti assieme il tricolore sul petto è ciò che mi ha reso più orgoglioso.

Ho conosciuto persone e compagni eccezionali.

Fisioterapisti, dottori, magazzinieri, lo chef e tutti coloro che dietro le quinte danno l’anima ogni giorno per portare il Napoli e Napoli il più in alto possibile.

Per chi come me ha come più grande passione il calcio, posso solo ritenermi un privilegiato ad aver vissuto sulla mia pelle e dentro la mia anima la vostra contagiosa energia calcistica e umana.

Qui sono diventato papà e insieme a Elisa, abbiamo vissuto la gioia più grande della nostra vita che ci legherà per sempre a questa città.

Abbiamo trovato un posto sicuro e che amiamo nel mondo.

Quello che abbiamo fatto insieme rimarrà per sempre storia, ma sopratutto rimarrà per sempre nei nostri cuori.

Ve voglio bene guagliu’

Jack”

