Prossima Serie A: big incomplete, Napoli senza rivali

Il Napoli parte favorito per la stagione 2025-26. Di solito è così per chi detiene il titolo, ma anche, secondo il Corriere della Sera, perchè le rivali arrancano. Il quotidiano fa una sorta di punto della situazione sul mercato delle “big” di Serie A: “Troppi i nodi da risolvere, in campo e sul mercato. L’Inter ha puntato le sue carte su Lookman per allestire un tridente da fantascienza con Lautaro e Thuram, ma l’arrivo del nazionale nigeriano rischia di complicare l’equilibrio di squadra e frenare la crescita di Pio Esposito, che può diventare il centravanti del futuro. Il Milan cresce a immagine e somiglianza di Allegri, però la squadra è incompleta. La Juventus esce con grande autorevolezza dall’amichevole con il Borussia Dortmund, ma è prigioniera delle scelte sbagliate sul mercato dell’anno scorso. I giorni passano e le tre grandi del nord, le rivali più credibili del Napoli, restano incomplete”. Chissà cosa ne dice Antonio Conte…

