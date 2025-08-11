Pedullà- Il Napoli si sta informando per Elmas

Alfredo Pedullà, esperto di mercato, ha degli aggiornamenti in merito alla voce secondo cui il Napoli sarebbe interessato ad Eljif Elmas.

Factory della Comunicazione

“Anche nelle ultime ore il Torino ha insistito per Eljif Elmas, la priorità sarebbe quella di riportarlo in Italia dopo la parentesi della scorsa stagione. Ma il Lipsia non ha intenzione di fare regali, per il momento non apre al prestito come vorrebbero i granata, convinto che per Elmas si concretizzeranno altre proposte a formule più convincenti. E allora occhio alle sorprese: a Elmas sta pensando anche il Napoli per la sua duttilità a giocare in più ruoli, per gol e assist che può avere nelle corde, per l’eccellente rapporto con il club e con i tifosi. Non a caso il Napoli cerca un centrocampista offensivo con quelle caratteristiche, quindi occhio a un’eventuale proposta per un clamoroso ritorno. Il giocatore macedone ha aperto al ritorno in Campania”.